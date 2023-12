Calcio, Buffon: “Inter forte, l’Italia proverà a stupire a Euro 2024”

“Napoli-Inter è stata una pubblicità enorme per il calcio italiano. Quando l’Inter gioca così con quel quel briciolo di cattiveria può battere chiunque ed essere protagonista di nuovo in Europa“. Lo ha detto Gigi Buffon ai microfoni di Sky a margine del Gran Gala Aic. “Donnarumma? Penso sia un momento, tutti i grandi portieri hanno delle responsabilità superiori a quelle che dovrebbero avere, è incappato in uno-due episodi sfortunati, verrà criticato ma ormai ha una corazza tale che gli permetterà di andare avanti senza problemi“, dice ancora Buffon, che nel suo nuovo ruolo di capodelegazione della Nazionale si sente perfettamente a suo agio: “Penso di aver stabilito un bel rapporto coi ragazzi, che è fondamentale, e la capacità del mister di integrarmi, di coinvolgermi in tante piccole cose mi ha fatto sentire al centro di questo nuovo percorso“. A Euro2024 l’Italia è finita con Spagna, Croazia e Albania: “Finire in un girone di ferro è inevitabile se parti dalla quarta fascia. Ma c’è molto rispetto per l’Italia e quando c’è equilibrio hai delle carte da giocarti. È molto difficile ripetersi ma dobbiamo coltivare questo sogno e la possibilità di stupire. A parte la Francia, tutte le altre squadre hanno delle individualità e giocano un calcio europeo e noi siamo fra queste“.