Empoli, Baldanzi: “Manca poco al mio completo recupero”

Tommaso Baldanzi ha fame di campo. Assente da tre partite, il trequartista dell’Empoli (che non gioca titolare dal 6 ottobre) però fa capire che il peggio è ormai alle spalle dopo il problema alla caviglia che lo ha condizionato in questo avvio di stagione: “Tornare in campo contro il Lecce per me sarebbe molto soddisfacente ma soprattutto dobbiamo cercare di portare a casa punti per la squadra e per il nostro obiettivo – a margine del premio “Le Velo”, in corso di svolgimento a Scarperia -. Sarà una partita difficile perché anche loro cercheranno punti ma abbiamo tante motivazioni e voglia di far bene e quindi spero che vinceremo”. Poi aggiunge: “Sto bene, manca poco al mio completo recupero e spero di tornare presto a dare una mano alla squadra. Contro il Genoa sabato scorso abbiamo ottenuto un punto molto importante su un campo difficile, ci siamo piano piano ritrovati dopo un inizio non facile, ci servono ancora punti, la squadra sta lavorando forte, siamo contenti di quello che stiamo facendo”. E sulle voci di mercato della scorsa estate: “Ho vissuto bene quel periodo, sono sempre stato concentrato sui miei obiettivi e sulle cose reali che ci sono state, sono sempre stato felice nell’Empoli. Spero solo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio campionato. Le voci sulla Fiorentina? Non bisogna chiedere a me queste cose”.