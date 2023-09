Calcio, Ancelotti riceverà una laurea ad honorem dall’Università di Parma: cerimonia l’11 ottobre

Nuovo riconoscimento in arrivo per Carlo Ancelotti, tra gli allenatori di calcio più vincenti di sempre, che verrà omaggiato dall’Università di Parma. Nella giornata di mercoledì 11 ottobre, alle ore 11, il tecnico del Real Madrid riceverà infatti una Laurea Magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.

Il Senato Accademico dell’Ateneo ha approvato la proposta avanzata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, poi avallata dalla Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Per noi è un grande onore e una grande gioia. Siamo infinitamente grati a Carlo Ancelotti di avere accettato questo nostro riconoscimento. Ancelotti è un vero ambasciatore del nostro Paese e del nostro territorio nel mondo e averlo tra i nostri laureati non potrà che essere un enorme privilegio” ha dichiarato il Rettore Paolo Andrei.

Nel corso della cerimonia, che vedrà la laudatio pronunciata da Marco Vitale, Delegato del Rettore per lo Sport e Presidente del Comitato per lo sport universitario, e Luigi Garlando, giornalista della “Gazzetta dello sport”, Ancelotti terrà poi la sua lectio doctoralis dal titolo “Il calcio: una scuola di vita”.