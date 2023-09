Probabili formazioni Milan-Hellas Verona: quinta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Hellas Verona, match della quinta giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 23 settembre allo stadio San Siro. Dopo la Champions, ma soprattutto dopo il 5-1 subìto nel derby, l’imperativo in casa rossonera sono i tre punti. Di fronte un Verona solido, dopo un buon inizio di stagione. Pioli vuole risposte dai suoi giocatori. Baroni invece proverà a sorprendere i rossoneri in un San Siro che vuole ripartire. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

MILAN – Spazio al 4-3-3. Leao e Pulisic ai lati di Giroud. Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders a centrocampo. Torna Tomori in difesa dopo il turno di squalifica scontato nella stracittadina.

HELLAS VERONA – Lazovic e Ngonge alle spalle di Bonazzoli. Faraoni e Doig dovrebbero presiedere le due corsie laterali. Duda e Hongla pronti nel reparto di centrocampo. Magnani, Hien e Dawidowicz pronti nel reparto difensivo a protezione di Montipò.

Le probabili formazioni di Milan-Verona

Milan (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Bennacer, Maignan

Squalificati: –

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Bonazzoli

Ballottaggi: –

Indisponibili: Henry, Braaf

Squalificati: –