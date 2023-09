Fiorentina, sindaco Nardella scrive lettera ai ministri per trovare soluzione congiunta sullo stadio

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha scritto una lettera ai ministri Fitto, Giorgetti e Piantedosi per fare chiarezza sulla situazione legata allo stadio della Fiorentina. Il progetto di riqualificazione era stato infatti finanziato dal Ministero della Cultura con fondi PNC prima di essere definanziato per 55 milioni di euro in seguito ad alcune criticità emerse relative alla quota di finanziamento prevista nei Piani Urbani Integrati.

La speranza è quella di definire una soluzione congiunta, magari simile a quella di Venezia, che lo scorso luglio ha ricevuto i finanziamenti precedentemente tolti. Il Comune di Firenze ha perciò chiesto di “finanziare un pacchetto di opere già previste nella programmazione per la riqualificazione della città di Firenze consentendo di liberare risorse da destinare alla riqualificazione dello stadio”.