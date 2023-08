Calciatrici ucraine a Trani in sostegno della parità di genere

Ventisei calciatrici ucraine sono arrivate a Trani per prendere parte alle attività organizzate da League of tolerance Ucraina e Fifa in sostegno della parità di genere. Sabato prossimo scenderanno in campo, nello stadio comunale Nicola Poli, con l’Apulia Trani e la Phoenix Trani, pronte ad accogliere le calciatrici tesserate nelle loro rose. L’appuntamento sportivo sarà ad ingresso gratuito e parteciperanno anche giovani stranieri inseriti nella comunità Oasi San Francesco, oltre che i componenti di ‘Oltre sport’, atleti in carrozzella.