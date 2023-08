Ancelotti: “Lo scudetto? Napoli, Milan, Inter e Juve in prima fila”

Carlo Ancelotti è stato intervistato a Radio Serie A e ha parlato della corsa allo scudetto: “Chi vince lo scudetto? Non lo so, ci sono quattro squadre in prima fila: Napoli, Milan, Inter e Juve. Poi c’è un gruppo di squadre in seconda fila che cercherà di stare lì, come Roma, Lazio e Atalanta. Anche la Fiorentina può fare un bel campionato. La Juve può fare una stagione positiva. Un conto è preparare una partita ogni tre giorni, un altro è prepararne una a settimana”.

Il tecnico del Real Madrid ha continuato: “Se abbiamo mai pensato a Osimhen? No, perché con la società abbiamo pensato che con l’acquisto di Bellingham si potesse sopperire all’assenza di Benzema. E’ un ragazzo maturo, serio, professionale e con qualità, quello che sta facendo non è sorprendente, ciò che sorprende è che ha 20 anni. Dà l’impressione di essere molto più maturo rispetto all’età che ha”.

Si è infine espresso sul Milan: “Il Milan può tornare grande protagonista in Europa? E’ difficile, l’aspetto economico è molto importante. Competere con le squadre che hanno potenzialità economiche molto superiori è difficile, perché non puoi comprare i giocatori più forti sul mercato, devi fare una programmazione molto più a lungo termine. Il Milan ha preso giocatori di buon livello. Ha migliorato la qualità della rosa ma competere ai massimi livelli è difficile“.