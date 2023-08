Cagliari, Ranieri: “Inter molto forte, noi abbiamo un grande orgoglio”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri parla ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter per 2-0: “È un bene che i ragazzi abbiano conosciuto la Serie A contro una squadra che probabilmente lotterà per vincere il campionato. Sapevamo i loro movimenti, ma non siamo riusciti a fermarli. Quando hai una squadra contro molto più forte della tua devi saperlo riconoscere. La squadra ha un grande orgoglio, un gran senso di appartenenza. Abbiamo conosciuto la Serie A giocando contro una squadra arrivata in finale di Champions League. Nel primo tempo cercavamo di fermarli, ma non ci siamo riusciti. La mia carriera? Come ho già detto si interromperà qui al Cagliari, almeno per quanto riguarda i club, se poi arriverà una nazionale che mi piace ci andrò. La nazionale araba è già occupata? Non ci sarei andato, mi piace avere stimoli differenti rispetto a quello che sono i soldi. Per quanto riguarda il Cagliari cercheremo di dare il massimo fino alla fine. Sono soddisfatto del mercato perché stiamo chiudendo tutte le operazioni. Petagna è un profilo che mi piace, è un punto di riferimento importante”.