Us Open 2023, tutto facile per Swiatek e Rybakina. Altra delusione per Sakkari, già out al primo turno

Il torneo femminile degli Us Open 2023 perde una top-10 già nel primo giorno di incontri. Si tratta di Maria Sakkari, numero otto del tabellone, che cede con un duplice 6-4 alla spagnola Rebeka Masarova. La tennista greca non riesce a sbloccarsi nei tornei dello Slam, e per l’ennesima volta esce di scena al primo turno: le difficoltà sono talmente visibili che in conferenza stampa nel post-partita la giocatrice è scoppiata in lacrime.

Ennesima passeggiata della sua carriera per Iga Swiatek, che generalmente nei primi turni degli Slam ha sempre vita facile: la polacca non tradisce e sconfitte 6-0 6-1 la svedese Rebecca Peterson in circa un’ora di gioco. Sulla carta non era un match di primo turno facile, invece Elena Rybakina non ha alcun problema nello sconfiggere con un netto 6-2 6-1 l’ucraina Marta Kostyuk. Tutto facile anche per Victoria Azarenka, che batte 6-1 6-2 Fiona Ferro e per la neo top-10 Karolina Muchova, vincente per 6-4 6-0 sull’australiana Hunter. Bene anche Belinda Bencic, anche lei in due set sulla russa Rakhimova. Il match più intrigante di giornata è quello che ha visto Beatriz Haddad Maia sconfiggere Sloane Stephens con lo score di 6-2 5-7 6-4. La brasiliana è un’habitué delle maratone e anche questa volta ha dovuto faticare tre ore per avere la meglio sull’ex vincitrice di questo torneo.