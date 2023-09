Bundesliga 2023/24, show del Leverkusen: 4-1 all’Heidenheim. Pari a reti bianche fra Eintracht e Friburgo

A referto anche la giornata di domenica relativa ai posticipi della Bundesliga che hanno dimostrato lo splendido stato del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I rossoneri si confermano la vera rivale, almeno in questo avvio di stagione, del Bayern Monaco.

Contro la neopromossa Heidenheim gli uomini di Xabi Alonso non sentono le fatiche del giovedì di coppa e macinano un rotondo 4-1. Super Boniface, autore di una doppietta, stappa il match già al nono minuto del primo tempo. A mettersi fra la vetta (in compartecipazione con il Bayern) e il Leverkusen prova a mettersi Dincki che realizza il gold el pari al 67esimo. Reagisce subito la squadra di Xabi Alonso che con Hofmann, Adli ed un altro gol di Boniface chiudono la partita sul 4-1, raggiungendo così il Bayern Monaco in vetta alla classifica a quota 13. Nell’altra partita di giornata, pari a reti bianche con poche emozioni fra Eintracht Francoforte e Friburgo.