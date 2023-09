Parma-Sampdoria 1-1, Pecchia: “Miglior prestazione della stagione, pareggio che ci sta stretto”

“Per me è stata la miglior prestazione della stagione, sotto ogni punto di vista. Il gol del pareggio è la giusta ricompensa e forse ci sta anche stretto, per questo voglio fare i complimenti ai miei ragazzi. In un momento in cui alcuni giocatori erano stanchi, la squadra non ha mai mollato e dopo il gol abbiamo anche provato a vincerla”. Fabio Pecchia, allenatore del Parma, commenta in questo modo l’1-1 in casa contro la Sampdoria. “Si scende sempre in campo per vincere ovviamente, però bisogna anche essere realisti: il campionato è lungo”, ha aggiunto il tecnico.