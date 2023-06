Highlights e gol Austria-Svezia 2-0, qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 14

Il video con highlights e gol di Austria-Svezia 2-0 , match della quarta giornata del gruppo F per le qualificazioni agli Europei 2024. Prosegue la marcia dei padroni di casa in testa al gruppo F, decisiva la doppietta di Baumgartner che ha sbloccato nel finale una partita che sembrava destinata allo 0-0. Seconda sconfitta in tre partite per la Svezia, che vede complicarsi la strada verso la qualificazione.

GLI HIGHLIGHTS