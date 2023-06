Mondiali Under 20, Nunziata: “Semifinale meritata, i ragazzi sono stati splendidi”

Il ct dell’Italia Under 20, Carmine Nunziata, ha commentato ai canali ufficiali della Figc la splendida vittoria contro la Colombia che ha permesso agli azzurrini di volare in semifinale nel Mondiale di categoria: “Eravamo consapevoli che non sarebbe stata facile, ma i ragazzi sono stati fantastici. Ce la siamo meritata questa semifinale. Adesso godiamoci questo momento in attesa di scoprire quale sarà il prossimo ostacolo che dovremo superare“. Ha poi parlato anche Pio Esposito, autore del terzo gol: “Per un attaccante il gol è vita e io aspettavo questo momento. Mi sono liberato di un peso, è stata una grande emozione. Questo Mondiale è fantastico“.