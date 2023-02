Brasile, ministro Nordio chiede esecuzione condanna 9 anni di carcere per Robinho

Il ministro Nordio e tutto il governo italiano hanno chiesto al Brasile che venga eseguita la pena di 9 anni di reclusione nei confronti di Robinho, ex calciatore tra le altre del Milan, per il quale in Italia è arrivata la condanna per stupro. Il 31 gennaio il ministro della giustizia ha inviato la richiesta formale alle autorità brasiliane, chiedendo anche che venga eseguita la sentenza nei confronti di Ricardo Falco, amico dell’ex attaccante, anche lui condannato per abusi sessuali nei confronti di una giovane albanese il 22 gennaio 2012 a Milano.

Secondo quanto riporta Uol in Brasile, nella missiva Nordio chiede “che il caso sia sottoposto alla competente autorità giudiziaria brasiliana affinché autorizzi , ai sensi della legge brasiliana, l’esecuzione della pena di nove anni di reclusione inflitta a Robson de Souza dalla sentenza del Tribunale di Milano del 23 novembre 2017, passata in giudicato il 19 gennaio 2013”. Qualche mese fa l’Italia aveva chiesto l’estradizione di Robinho, ricevendo però il rifiuto del Brasile.