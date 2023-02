Roma, l’Aston Villa fa sul serio per riportare Abraham in Premier: servono 45 milioni di euro

L’Aston Villa fa sul serio per riportare Tammy Abraham in Premier League. Lo riporta 90min dall’Inghilterra, che spiega come il club di Birmingham vorrebbe trattare con la Roma per l’attaccante, che ha già giocato in passato nella squadra britannica, segnando 25 gol in seconda divisione e contribuendo sensibilmente al ritorno nella massima serie. La richiesta dei giallorossi è di 45 milioni di euro e i Villains non sembrano spaventati da queste cifre. Secondo le stesse fonti, anche il Manchester United potrebbe inserirsi nella trattativa.