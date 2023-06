Brasile-Guinea, amichevole stasera in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto a Barcellona per l’amichevole Brasile-Guinea, primo impegno europeo per la nazionale verdeoro in questo mese di giugno. Appuntamento alle ore 21:30 allo stadio Cornella-El Prat, casa dell’Espanyol, per un match che come sempre vedrà tanto pubblico attirato dalla Selecao. Al momento non ci sono informazioni certe per la diretta tv in Italia, che non è prevista. Anche la diretta streaming non risulta disponibile, con il portale Globopay che potrebbe trasmettere a pagamento la partita: attenzione però al palinsesto che potrebbe variare da paese a paese.