Sampdoria, in arrivo Harroui: centrocampista marocchino del Sassuolo

In arrivo alla Sampdoria il centrocampista Abdou Harroui del Sassuolo. Il marocchino ha collezionato quest’anno 12 presenze e un gol e fu acquistato nel 2021 dallo Sparta Rotterdam, e può giocare sia come mediano che come esterno di centrocampo. Intanto i blucerchiati tentano di risolvere il problema legato al secondo portiere, vista il quasi sicuro ritorno di Contini al Napoli.