Psg, infortunio Marquinhos: “Spero in nulla di grave”

L’infortunio di Marquinhos, fa tremare il PSG. Il giocare è uscito all’intervallo della sfida di ieri tra Brasile e Argentina accusando un problema al tendine del ginocchio sinistro. Difficile in questo momento la sua presenza nel match contro il Monaco e in quello contro il Newcastle in Champions League. “Ho sentito una fitta, mi faceva male e per questo sono uscito. Vedremo, ho fatto i primi esami e quando arriverò a Parigi ne sosterrò altri. Arriverò giovedì e la partita col Monaco sarà vicina, vedremo. Spero che non ci sia niente di grave e di poter giocare il prima possibile”, ha dichiarato il 29enne.