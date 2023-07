Borussia Dortmund, ufficiale il rinnovo di Emre Can fino al 2026

Emre Can è diventato sempre più un simbolo del Borussia Dortmund. Dopo l’esperienza in Italia con la maglia della Juventus, il centrocampista ex Liverpool ha deciso di abbracciare la causa giallonera e lo farà fino al 2026. Il club di Dortmund, infatti, ha deciso di ufficializzare il rinnovo del centrocampista fino al giugno del 2026.

A rende noto il rinnovo è stato lo stesso Borussia Dortmund con un comunicato ufficiale, in cui poi sono state inserite anche le parole dello stesso Emre Can. Queste, invece, le parole del ds Sebastian Kehl: “Emre è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione. Apprezziamo la sua fisicità e la assoluta determinazione a voler vincere ogni partita. Ci aiuterà a sviluppare ulteriormente la squadra. Siamo molto felici di continuare su questo percorso comune“. Queste le parole di Emre Can: “Mi sento a mio agio qui a Dortmund. Voglio restare qui, lavorare sodo e aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi“.