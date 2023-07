Calciomercato, dalla Turchia: offerta del Besiktas per Rebic

Ante Rebic sarebbe vicino a lasciare il Milan. Secondo quanto riporta l’emittente turca Sports Digitale il Besiktas avrebbe presentato un’offerta ufficiale al club rossonero per il prestito dell’attaccante croato. Opzione che la dirigenza potrebbe gradire, sia per non perdere definitivamente il giocatore, sia per sfoltire il reparto attaccanti, che con Okafor, Pulisic, Lotus-Cheek e Chuckwueze inizia a diventare piuttosto trafficato.