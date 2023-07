Lille, Jonathan David segna quattro reti in amichevole: Juventus e Napoli osservano

Jonathan David, attaccante canadese del Lille e già da diverse settimane nel mirino dei top club di Serie A, ha iniziato la fase di pre campionato con un’ottima prestazione, segnando quattro gol contro il Cercle Brugge, in una partita terminata 7-2, grazie alla tripletta di Hakon Arnar Haraldsson, neo acquisto dal Copenaghen. David si avvicina dunque all’inizio di stagione nel migliore dei modi, dopo aver concluso quella del 2022/2023 con 26 reti, elemento che aveva richiamato l’attenzione di diverse società di Serie A. L’interesse maggiore è stato dimostrato dalla Juventus, che però sta aspettando di assestare il proprio mercato – in questi giorni legato ai nomi di Vlahovic e Lukaku – prima di fare un’eventuale offerta.

L’arrivo di Cristiano Giuntoli sembra essere fondamentale nell’interesse bianconero nei confronti del giocatore del Lille, in quanto durante gli ultimi mesi sulla panchina del Napoli, aveva segnato proprio il nome di David come possibile sostituto di Osimhen. Dunque, se la punta nigeriana degli azzurri dovesse lasciare la squadra dei campioni d’Italia, Napoli e Juventus potrebbero lanciarsi in una corsa per l’acquisto del giocatore canadese.