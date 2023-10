LIVE -Borussia Dortmund-Milan, Youth League 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la seconda giornata della Youth League 2023/2024. Dopo la partenza flash di entrambe le squadre che hanno liquidato al primo turno rispettivamente il PSG e il Newcastle, lo scontro in Germania suona come quasi decisivo per sancire il primo posto del girone di Youth League. Chi vincerà? Sportface.ti vi accompagnerà con la diretta testuale del match.

DOVE VEDERLA IN DIRETTA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Borussia Dortmund-Milan (mercoledì 4 ottobre, ore 14.00)