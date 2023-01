Sebastien Haller e il ritorno in campo. L’attaccante del Borussia Dortmund ha segnato quest’oggi una tripletta nel test contro il Basilea in soli sette minuti, tra l’81’ e l’87’. L’ex Ajax fu costretto a fermarsi in estate dopo la scoperta di un tumore ai testicoli. Ora l’obiettivo è quello di riprendersi al meglio e tornare a giocare da titolare.