Fiorentina, Barone: “Amrabat e Nico Gonzalez sono nostri giocatori, difficile portarli via”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a margine della presentazione della prima edizione del Memorial Davide Astori: “Siamo soddisfatti di aver battuto la Sampdoria in Coppa Italia ma anche di giocare in casa i quarti di finale, contro il Torino“. Sul calciomercato, invece, l’uomo ha detto: “Non è facile portare via un giocatore da Firenze. Amrabat e Nico Gonzalez? Sono contento che tanti club siano interessati, ma restano due giocatori della Fiorentina“.