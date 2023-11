Bologna-Torino, Thiago Motta: “Un gruppo di qualità e che si aiuta”

Il Bologna intriga, vince, convince e sogna sotto i colpi di una rosa allestita e guidata alla perfezione da parte di Thiago Motta. Dopo l’estate in cui Arnautovic ha salutato, il tecnico ex PSG ha saputo ridare valore a Zirkzee e compagni ed ora si gode un momento magico. Ai microfoni di Sky Sport, Motta ha parlato della sua squadra spendendo soltanto parole dolci, al miele.

Thiago Motta: “La rosa è più lunga dell’anno scorso e questo rappresenta un grande vantaggio per un gruppo così. oro ci hanno pressato molto e il primo gol è frutto di ciò che avevamo pensato per scardinare questo tipo di attacco . Fabbian è stato molto bravo nell’attaccare lo spazio e ricevere questa bella palla di Beukema. Da qui in poi la partita si è aperta un po’ di più, anche se non è mai facile contro squadre complicate come il Torino. È stata una buonissima prestazione di tutti i ragazzi, adesso ci concentreremo sulla partita di Lecce, anche questa non facile. Abbiamo una squadra in cui tutti si aiutano, a partire da Zirkzee. Anche lui ha fatto una grande partita con un avversario molto forte come Buongiorno. Questa rosa è diversa da quella dell’anno scorso, ha altre caratteristiche e a suo modo è anche più ampia nel ventaglio delle alternative che ho disposizione, un grande vantaggio che si riflette sul rendimento della squadra“.