Bologna-Torino, Juric: “E’ mancata la reazione. Non ci aspettavamo il gol dell’1-0”

Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport ha parlato della sconfitta del suo Torino al Dall’Ara di Bologna contro i rossoblu di Thiago Motta. Una sconfitta che brucia e che testimonia il periodo delicato che stanno vivendo i granata. Queste le parole di Juric.

Juric: “Il gol del Bologna ci ha preso di sorpresa, da lì è mancata la reazione della squadra. Dopo l’errore di Gemello non abbiamo reagito bene, come se non ci aspettassimo di andare in vantaggio dopo aver tenuto alto il livello in campo. Il nostro portiere aveva sempre fatto bene, essendo sempre sicuro di sé, oggi invece ha commesso un errore difficile da commentare ma che può capitare. Zapata e Sanabria? Si sono mossi bene, altrimenti non crei certe situazioni, ma sicuramente bisogna fare meglio e se vogliamo farlo è necessario che arrivino i gol, già a partire dalla prossima partita. Duvan ha giocato delle buone partite, quella di oggi forse è stata la sua prima prestazione negativa. Ha forse sbagliato qualche gol, anche clamoroso come quello contro il Sassuolo, ma nel complesso ha sempre fatto bene“.