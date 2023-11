Higlhights e gol Verona-Lecce 2-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 5

Il video dei gol e degli highlights di Verona-Lecce, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Bentegodi di Verona succede tutto e il contrario di tutto con i padroni di casa che partono meglio, ma non riescono a sbloccare il risultato. Ci pensa Oudin con una vera e propria magia a sbloccare il risultato, un tiro imparabile per Montipo. L’Hellas vive cinque minuti di panico, ma il Lecce non né approfitta sfiorando a ripetizione lo 0-2. Il Verona recupera una palla pericolosa e Ngonge batte Falcone quasi sul finire di primo tempo, 1-1. Nella ripresa il Lecce torna a premere e con un tiro deviato di Gonzalez fa 1-2, ma la reazione del Verona è veemente: incornata di Djuric e 2-2. Falcone poi compie due grandissime parate ed evita la sconfitta. Un punto per parte.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS