Bologna, tegola per Thiago Motta: stagione finita per Soumaoro

Il Bologna, dopo la sconfitta di Empoli, dalla Toscana non solo non ha portato punti a referto ma ha scoperto xhe dovrà fare a meno di Adama Soumaoro per il resto della stagione. Il centrale dei rossoblu, infatti, proprio nella partita contro gli uomini di Paolo Zanetti si è procurato un trauma distorsivo al ginocchio destro che gli impedirà di scendere in campo in questo rush finale di stagione.

Lo stesso Soumaoro nella mattinata di venerdì 5 maggio si è sottoposto agli esami strumentali e nelle prossime ore si sottoporrà a visite specialistiche per decidere il da farsi: la via più brutta, ma quella più probabile è quella dell”intervento di ricostruzione del tendine rotuleo che potrebbe tenerlo fuori 8 mesi.