Playout Serie C: respinto il ricorso del Monterosi, attesa per la decisione sulla Viterbese

La Corte d’Appello della Figc, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso del Monterosi, club di Serie C girone C, e ha contestualmente confermato la penalizzazione in classifica di 2 punti da scontare nell’attuale stagione. Dunque confermata la sanzione inflitta il 29 marzo per irregolarità Covisoc, il che vuol dire in primis che la Turris è definitivamente salva. In secondo luogo, al momento anche la formazione della Tuscia è salva, perché mantiene 9 punti di vantaggio sulla Viterbese, utili per non far disputare il playout, ma il club gialloblù è anch’esso in attesa del ricorso del 10 maggio: se fossero restituiti i punti, a quel punto il playout si giocherebbe.