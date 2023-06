Bologna, si riflette su Thiago Motta: non sono piaciute le ultime frasi

Il Bologna si troverà nelle prossime settimane davanti ad un bivio abbastanza importante: fare forza per tenere Thiago Motta o lasciarlo andare. Una valutazione non facile da compiere, viste le probabili ambizioni anche del tecnico osservato in casa Napoli, ma non solo. Anche il Bologna farà le sue valutazioni: il campo ha parlato chiaro certamente, ma alcune uscite dell’ex centrocampista hanno lasciato spiazzati gli alti ranghi della società emiliana.

Infatti, un confronto in casa Bologna tra il patron Joey Saputo, l’ad Claudio Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio. Alcune dichiarazioni di Thiago Motta rilasciate dal tecnico dopo la sfida vinta con il Lecce. Il tecnico rossoblù ha avuto un confronto con un giornalista, accusandolo di aver scritto cose non vere imbeccato dalla società, senza specificare da chi. Un attacco alla dirigenza che potrebbe non digerito. Prossima settimana che sembrerebbe decisiva.