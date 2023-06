Roland Garros 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2023 per la giornata di martedì 6 giugno. E’ il momento dei quarti di finale, dunque si disputeranno solamente quattro match, tutti rigorosamente sul Campo Philippe Chatrier. Ad aprire le danze saranno Muchova e Pavlyuchenkova, seguite da Svitolina e Sabalenka. Nel pomeriggio scenderanno in campo Djokovic e Khachanov, mentre la serata sarà dedicata al big match Alcaraz-Tsitsipas. Di seguito il programma completo.

COURT PHILIPPE CHATRIER

Ore 11:00 – Muchova vs Pavlyuchenkova

non prima delle 12:30 – Svitolina vs (2) Sabalenka

a seguire – (3) Djokovic vs (11) Khachanov

non prima delle 20:15 – (1) Alcaraz vs (5) Tsitsipas