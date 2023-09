E’ arrivata la birra del Napoli: lattine azzurre con il tricolore

E’ arrivata la birra del Napoli, così come reso noto dal club partenopeo sul profilo Twitter ufficiale. Verrà a breve messa in commercio la Napoli Beer, la birra della società azzurra con le lattine griffate del colore sociale, con lo stemma e attorno il tricolore per rimarcare come questa iniziativa sia nata anche in virtù della volontà di celebrare al meglio l’ultimo scudetto vinto dal Napoli campione d’Italia.

La SSC Napoli Beer sarà disponibile dal 20 Settembre in poi presso i seguenti punti vendita: Sigma Campania, Ottimo Supermercati, Crai, Decò, Dodecà, Eté, Pam, Di Palo, Moderna 2020.