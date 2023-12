Diego Martinez è il nuovo allenatore del Boca Juniors, come rende noto il club argentino sui propri canali ufficiali. Il 45enne neo tecnico, che ha lasciato la guida tecnica dell’Huracan, ha firmato un contratto fino a dicembre 2025 e prende il posto di Jorge Almiron, esonerato dopo la sconfitta in finale in Coppa Libertadores contro il Fluminense