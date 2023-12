Il Camerun convoca Douala per la Coppa d’Africa, polemica sui social: “Come fa ad avere 17 anni?” (FOTO)

Nella lista dei giocatori convocati dal Camerun per la Coppa d’Africa 2024, spicca il nome di Wilfried Nathan Douala. Il ragazzo è un centrocampista del Victoria United FC, ma ciò che ha fin da subito sollevato delle perplessità è la sua età. Douala risulta infatti nato il 15 maggio 2006, tuttavia dalla foto non sembra affatto che abbia 17 anni. Si è dunque scatenata una polemica sui social, dove gli utenti sono insorti proprio per contestare i suoi 17 anni, ironizzando e chiedendosi come sia possibile. Di seguito la foto di Douala.