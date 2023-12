Atp Brisbane 2024, un serpente in campo interrompe per 40 minuti il match di Thiem (FOTO)

Un ospite indesiderato, di quelli che però in Australia conoscono bene. Un serpente ha infatti interrotto per una quarantina di minuti l’incontro di tennis tra l’austriaco Dominic Thiem e l’australiano James McCabe, valido per le qualificazioni al torneo Atp di Brisbane. McCabe aveva appena concluso il primo set 6-2 quando il rettile è stato visto tra i cavi elettrici a lato del campo e si è dovuto attendere l’arrivo di un acchiappa-serpenti per metterlo in salvo.. Alla ripresa del gioco, l’austriaco, campione degli Us Open 2020, ha rimontato una situazione disperata, annullando tre match point consecutivi sul 2-6 3-5 e vincendo in tre set.

