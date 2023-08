Mondiali femminili 2023, gruppo F: Francia prima, la Giamaica elimina il Brasile

Il gruppo F dei Mondiali 2023 di calcio femminile, in programma tra Australia e Nuova Zelanda, si è chiuso con una clamorosa sorpresa. Il Brasile è stato infatti eliminato. La nazionale verdeoro è stata fermata sullo 0-0 dalla Giamaica ed ha concluso il girone al terzo posto, a quota 4 punti. Dopo le eliminazioni agli ottavi nelle ultime due edizioni, stavolta il Brasile non supera neppure la fase a gironi e saluta l’Oceania a testa bassa. Chi festeggia è invece la Giamaica, protagonista di un traguardo storico. A rendere questo passaggio del turno ancora più epico il fatto che sia arrivato con un solo gol fatto e 0 subiti. Grazie al successo di misura contro Panama e ai due pareggi per 0-0 contro Francia e Brasile, la nazionale del Centro America prosegue dunque il suo cammino.

A valanga invece la Francia, che ha travolto Panama e vinto il girone. Dopo esser andati in svantaggio al 2′ per il gol di Cox, le transalpine sono salite in cattedra ed hanno messo a referto ben cinque gol. Nel finale le ospiti hanno accorciato le distanze fissando il punteggio sul 6-3 finale.