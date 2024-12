“Il Milan non mi ha invitato per la festa dei 125 anni contro il Genoa, ma fa niente. Non è un problema, mi dispiace veramente”. Zvonimir Boban non è stato invitato dal Milan per la festa per i 125 anni dalla fondazione del club rossonero, che verrà celebrata a margine del match contro il Genoa al Meazza, e l’ex giocatore del club, una bandiera visto che il centrocampista ha giocato dal 1992 al 2001 per un totale di 178 partite e 21 gol con questa maglia, ha sdrammatizzato in risposta a Fabio Capello che aveva tirato fuori l’argomento dagli studi Sky della Champions League: “Non lo dico con rancore, celebrerò questi 125 anni con l’orgoglio di aver fatto parte del mondo rossonero, con mio figlio che è un tifoso rossonero”, ha aggiunto.

Lo stesso Capello ha voluto poi scherzare sull’argomento, rivelando a sua volta di non poterci essere domenica sera: “Ti do il mio biglietto, mi hanno invitato ma sarò all’estero e non potrò andare…”.

IN COSA CONSISTE LA FESTA DEL MILAN PER I 125 ANNI?

Prima del match contro iL Genoa, alle ore 19.30 è prevista innanzitutto la premiazione in campo di tre attaccanti che entreranno nella Hall of Fame del club e che saranno scelti tra Van Basten, Pato, Shevchenko, Inzaghi, Ibrahimovic e Weah. Ci saranno tante leggendel passato: da Seedorf ad Abbiati, da Tassotti a Evani, passando per Costacurta, Donadoni, Serginho, Oddo, e si vocifera anche della presenza di Paolo Maldini, invitato ma reduce dall’addio burrascoso dal club rossonero, di cui era responsabile dell’area tecnica, avvenuto dopo la stagione 2022/2023. In una lista ampia di nomi, che comprende giocatori più o meno iconici della storia del Milan, stupisce in ogni caso l’assenza di Boban.