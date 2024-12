La partita tra Atalanta e Real Madrid termina per 2-3 in favore della squadra ospite. I Blancos, passati in vantaggio con Mbappé dopo dieci minuti dal via, erano stati ripresi dagli uomini di Gasperini poco prima del termine del primo tempo, con De Ketelaere a segno dalla lunetta. Nella seconda metà, però, la formazione di Carlo Ancelotti ha messo a segno due reti consecutive, nell’arco di pochi minuti: Vinicius ha segnato al 56′, Bellingham al 59′. Il tentativo di rimonta di Lookman, che ha accorciato le distanze al 65′, non è abbastanza e la Dea lascia il Gewiss Stadium senza punti. “Tutte e due le squadre hanno voluto giocare, cercando di vincere con le loro forze”, dichiara Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo il match.“Per noi c’è un po’ di delusione, ma da queste partite impariamo qualcosa. Ci manca ancora qualcosina, ma è anche motivo per migliorarsi e lavorare. – spiega – Usciamo sconfitti, anche se magari non nei numeri e questo ci aiuterà a fare un piccolo passo in avanti“. Gasperini aggiunge: “Rispetto alla Supercoppa noi siamo stati meglio e, raggiunto il pari, sentivamo la possibilità di vincere. Nel primo tempo, pur facendo molto bene, potevamo essere un po’ più concreti. Sono situazioni che andremo a rivedere, sono molto contento di tutti. È un modo per cercare di migliorarci ancora. È stata una bella serata di festa, a fine gara erano tutti soddisfatti perché hanno visto una bella partita“, conclude il tecnico della Dea.