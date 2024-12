Trento vince per 82-70 contro Sopot. La partita è valida per l’undicesima giornata di Eurocup 2024/2025. La squadra di coach Galbiati controlla il risultato per tutti e quaranta i minuti di gioco, con gli avversari in difficoltà dopo pochi minuti in campo. Le aquile ottengono così due punti fondamentali per la loro corsa europea, tornando al successo dopo un periodo difficile.

Trento non inizia la partita nel migliore dei modi, rimanendo in svantaggio di sei punti. Gli uomini di Galbiati trovano il vantaggio dopo l’11-11, prendendo il largo. Sopot vive diverse difficoltà, ma riesce a rimanere a breve distanza grazie all’ottima percentuale nei tiri liberi. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, il punteggio è di 16-22, con la squadra ospite in vantaggio. Le aquile acquisiscono fiducia e volano in avanti, raggiungendo un vantaggio anche di dieci punti. Sul finale, la squadra polacca accorcia le distanze fino al -5. Galbiati ferma il match per rimettere ordine tra le fila della sua squadra. Trento si riprende e allunga, concludendo il primo tempo per 35-42. La seconda metà di gara vede Trento sciogliere gli ormeggi e prendere il largo. La formazione di casa sono costretti a fermare il gioco due volte nel tentativo di trovare ordine, senza successo. A dieci minuti dal termine della partita, i trentini sono nettamente in vantaggio. Il tabellone segna infatti 48-61. L’ultima frazione sul parquet segue un copione simile a quello visto in precedenza. Gli sprazzi di energia di Sopot non sono abbastanza, con le aquile che ottengono il successo. Sulla sirena finale, il risultato è di 70-82.