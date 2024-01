Biglietti semifinali Supercoppa Italiana, prezzi e come acquistarli: quelli di Inter-Lazio più cari rispetto a Napoli-Fiorentina

La Lega Serie A ha comunicato le modalità d’acquisto e i prezzi delle semifinali della Supercoppa Italiana in programma allo stadio Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, giovedì 18 gennaio 2024 con Napoli-Fiorentina e venerdì 19 gennaio 2024 con Inter-Lazio. Le modalità d’acquisto e i prezzi per la finale del 22 gennaio 2024 verranno comunicati successivamente, come spiega la Lega.

Sela Sport, partner per l’organizzazione del torneo, metterà in vendita i biglietti per l’evento, anche avvalendosi della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita. I biglietti per i tifosi sono in vendita sul seguente sito: https://webook.com/en. Va ricordato come ogni tifoso, per poter fare ingresso in Arabia Saudita, dovrà procedere anche con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul seguente sito: https://visa.visitsaudi.com/.

NAPOLI-FIORENTINA – Giovedì 18 gennaio 2024, ore 20.00 italiane: “Ai sostenitori del Napoli sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori della Fiorentina sarà destinata la curva di destra (settori K e J).

Ticket Type Price (prezzi in Saudi Riyals, 1 Saudi Riyal circa 0.25 euro)

Category 1 100

Category 2 80

Category 3 70

Category 4 50

Category 5 45

Silver 500

Gold 750

INTER-LAZIO – Venerdì 19 gennaio 2024, ore 20.00 italiane: “Ai sostenitori dell’Inter sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori della Lazio sarà destinata la curva di destra (settori K e J)”.

Ticket Type Price (prezzi in Saudi Riyals, 1 Saudi Riyal circa 0.25 euro)

Category 1 150

Category 2 130

Category 3 70

Category 4 50

Category 5 45

Silver 750

Gold 1.000