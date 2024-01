Calciomercato: ufficiale l’arrivo di Daniel Maldini al Monza

Daniel Maldini è un nuovo giocatore del Monza. Il figlio di Paolo arriva in biancorosso dopo le avventure poco felici a Spezia e Empoli. Il trequartista arriva in prestito secco dal Milan fino al 30 giugno 2024. Maldini andrà a rinforzare la batteria di giocatori dietro alla punta Colombo. Per un posto da titolare ci sarà grande concorrenza. Dal giovane Samuele Vignato, fino all’intoccabile Colpani e all’emergente Valentin Carboni, in gol nella scorsa con il Frosinone.