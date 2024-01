Calciomercato: Lenglet resterà all’Aston Villa fino a fine stagione

Clement Lenglet resterà all’Aston Villa, almeno fino a giugno. Il difensore della squadra inglese è arrivato alla corte di Emery in prestito dal Barcellona. Non ha trovato molto spazio e si parlava di un possibile trasferimento al Milan o al Napoli, a caccia di un centrale tra infortuni e difficoltà tattiche. Il calciatore, secondo quanto riporta la BBC, dovrebbe rimanere in Inghilterra fino a giugno.