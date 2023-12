Best Fifa Women’s Player 2023: Bonmati, Caicedo e Hermoso le candidate al premio

Una stagione che passa e che porterà dei riconoscimenti personali per l’anno che andrà in sordina fra poco meno di un mese. Anche per il calcio femminile è arrivato il momento del Best Fifa Women’s Palyer 2023, il premio concesso dalla Fifa per la miglior giocatrice dell’anno.

A contenderselo saranno Aitana Bonmati, Linda Caicedo e Jennifer Hermoso che sono le principali candidate al premio. Sono, infatti, in tutto 16 le giocatrici sono state inizialmente nominate per il premio The Best Fifa Women’s Player, scelte da una giuria di esperti. Da questa rosa, le tre finaliste sono state selezionate da una giuria internazionale composta da allenatori di squadre nazionali femminili, capitani di squadre nazionali femminili, giornalisti di calcio e tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della Fifa.