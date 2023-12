Ranking Uefa: Inter e Roma in top-10, il Milan scavalca la Lazio

A seguito dei risultati dell’ultima giornata dei gironi di Champions League 2023/24, con la competizione che il prossimo anno cambierà format adottando un girone unico da 36 squadre (stile Eurolega di basket), col Ranking Uefa aggiornato cambiano alcune posizioni e punteggi. Per quanto riguarda le italiane: l’Inter si mantiene salda al 6^ posto, la Roma occupa l’ultimo posto in top ten ed il Milan, nonostante l’eliminazione dalla Champions League con al contrario la Lazio qualificata agli ottavi, in virtù della vittoria a Newcastle e la sconfitta dei biancocelesti a Madrid, conquista il 31^ posto superando proprio i capitolini (32^).

Di seguito la top ten: Manchester City (Ing) 141.000, Bayern Monaco (Ger) 136.000, Real Madrid (Spa) 123.000, Psg (Fra) 108.000, Liverpool (Ing) 103.000, Inter (Ita) 99.000, Lipsia (Ger) 96.000, Chelsea (Ing) 96.000, Manchester United (Ing) 92.000, Roma (Ita) 87.000.