Berruto contro Abodi: “Sconfessa la sua stessa maggioranza, riferisca in Parlamento”

Il responsabile delle politiche dello Sport per il Pd Marco Berruto, ha lanciato un’accusa contro il Ministro dello Sport Andrea Abodi: “Sconfessa la sua stessa maggioranza dimostrando una mancanza di rispetto totale nei confronti del Parlamento“. Berruto ha presentato una proposta di legge, poi trasformata all’interno della Commissione in un maxiemendamento firmato da tutto il centrodestra e dall’intera opposizione, che si propone di destinare il fondo, costituito dalla tassazione degli extraprofitti delle società di scommesse sul calcio, ad una serie di iniziative anche di carattere sociale come la promozione della prevenzione alla ludopatia attraverso lo sport o come la promozione dello sport per il benessere psicofisico di adolescenti e adulti e per interventi sociali ed ecosostenibili nelle periferie o la pratica sportiva come strumento riabilitativo negli istituti penitenziari, in particolare per minori.

Secondo Berruto però, Abodi non avrebbe avallato il progetto: “Nell’intervista di oggi dice che lui questo fondo lo vuole destinare per il calcio della Serie A. Sono tre mesi che attendiamo il parere del governo per passare all’approvazione di questo maxi-emendamento, ma sono tre mesi che dal ministero rinviano. E ora si capisce il perché“. Infine il deputato Dem si è rivolto al ministro: “Trovi il coraggio di venire subito in Parlamento a spiegare perché intende destinare questi fondi al calcio di serie A invece che per iniziative di carattere sociale a vantaggio anche di donne e giovani“.