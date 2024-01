Supercoppa Italiana 2024: Lazio a Riyad con il logo della Regione

La Lazio volerà a Riyad per la Supercoppa Italiana 2024 con il logo della Regione Lazio sulla maglietta. In arrivo uno stanziamento di 300mila euro per la società biancoceleste. “L’assessore ha spiegato che si tratta di una disposizione urgente per consentire alla Società Sportiva Lazio di poter utilizzare in varie modalità (a partire dalle magliette di gioco) il logo e, quindi, promuovere l’immagine della Regione Lazio in occasione della ‘final four’ di Supercoppa italiana di calcio che si giocherà a Riyad (Arabia Saudita) dal 18 al 22 gennaio 2024”, la nota della Regione.