Ucraina, il ministro dello sport: “Orgoglioso dei nostri atleti che gareggiano nonostante tutto”

In un’intervista al Frankfurter Allgemeine Zeitung, il ministro dello sport ucraino Vadym Gutzeit ha parlato dell’importanza degli atleti nel conflitto contro la Russia: “Sulle nostre città piovono bombe e missili, stanno perdendo tutto e i loro genitori stanno morendo, ma tutti loro continuano ad allenarsi e competere. Stanno mostrando al mondo intero che siamo una nazione forte, gareggiando con i nostri colori e sotto la nostra bandiera. Tutti dovrebbero vedere cos’era, è e sarà l’Ucraina. Per questo è fondamentale che i nostri atleti siano rappresentati ovunque“. Gutzeit ha poi espresso i suoi timori in ottica futura: “Stiamo perdendo varie generazioni di persone e atleti e ne risentiremo ai Giochi del 2028, ma soprattutto nel 2032 e nel 2036. Ben 231 atleti ucraini sono stati uccisi durante il conflitto e tanti altri (circa 3mila) stanno combattendo. Inoltre, una trentina sono attualmente prigionieri“.