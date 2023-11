Benfica-Inter, rivedi la conferenza stampa di Inzaghi (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

L’Inter è arrivata in Portogallo, a Lisbona, dove domani sfiderà il Benfica per la quarta giornata dei gironi di Champions League. I nerazzurri sono sicuri della qualificazione, ma non del primo posto che sarà ancora da conquistare con un duello a distanza con il Real Sociedad prima dello scontro nell’ultima dei gironi. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, dando anche qualche notizia relativamente alla formazione che affronterà i portoghesi.