Milan-Borussia Dortmund, gol di Chukwueze: perla per l’1-1 dei rossoneri (VIDEO)

di Antonio Di Cello 24

Serviva una giocata per rimettere sulla carreggiata il Milan nel match contro il Borussia Dortmund. Dopo 10 minuti incredibili per i rossoneri che hanno visto sbagliare il rigore di Giroud e subire ili rigore di Reus, c’era bisogno di una giocata per rimettere anche San Siro in partita. Ci ha pensato Samuel Chukwueze che dall’out destro del campo ha fatto nascere una vera e propria perla per il pareggio del Milan. Questo il video.