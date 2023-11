Eurocup 2023/2024: Spissu trascina Venezia, Amburgo ko 94-77

Venezia batte Amburgo in casa 94-77, nel match valido per la nona giornata di Eurocup 2023/2024. Match piuttosto equilibrato deciso dal secondo quarto da 31-17 a favore della Reyer, che ha permesso ai padroni di casa di amministrare il vantaggio negli ultimi venti minuti. Determinante Spissu con 22 punti e 9 assist. Bene anche Tessitori con 18 punti e Tucker con 12+7 rimbalzi. Non bastano i 17 di Durham e i 15 con 8 rimbalzi di Dziewa ai tedeschi per evitare la seconda sconfitta in fila in Eurocup. Venezia sale a 4 vittorie e 5 sconfitta, appena fuori dalla zona playoff al 7° posto. Penultima Amburgo con 1 vittoria e 8 sconfitte. Nella prossima giornata, i lagunari ospiteranno i London Lions il 5 dicembre alle 20.